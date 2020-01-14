Массовое захоронение красноармейцев обнаружили в Тверской области

«Мы находимся непосредственно на улице сгоревшей деревни. В подвал сгоревшего дома, очевидно, немцы сбрасывали трупы из санитарных соображений, потом их присыпали», — рассказал один из поисковиков.

По его словам, в этот раз им удалось поднять останки более 40 солдат. В прошлые разы на территории деревни также было найдено несколько десятков бойцов.

Обнаружить захоронение удалось случайно. Во время поисков глубинный металлоискатель зацепил обруч, под которым оказался разный мусор — целлофановые пакеты и склянки.

«Копнули ниже, увидели кость, начали делать раскоп», — продолжили поисковики.

По данным издания, кроме останков красноармейцев было найдено несколько фрагментов советских монет, куски снаряжения, а также три смертных медальона.