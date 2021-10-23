Массовое убийство собак произошло в приюте Воронежа

В Воронеже произошло массовое убийство собак в приюте. Убили около 20 животных, некоторых из них застрелили, часть отравили, у других было перерезано горло. Об этом первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил в Instagram.

Депутат отметил, что это тяжелое уголовное преступление. За массовое убийство животных может грозить до пяти лет тюрьмы. В связи с этим парламентарии подготовили запросы в МВД и прокуратуру с требованиями наказать виновных.

Местные СМИ сообщили, что собак убили в приюте «Дора». Все произошло в ночь на пятницу, когда на территорию приюта проникли неизвестные. Его владелец — зоозащитник Юрий Шаманин — в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что все было сделано на профессиональном уровне. Он указал, что не каждый сможет проникнуть среди ночи в приют, где содержатся 1000 собак, в том числе 32 алабая.

Владелец приюта предположил, что таким образом кто-то хотел их запугать.

«Соседи могут отраву кинуть, но это по мелочи. А это истребление: кому-то челюсть сломать, кому-то и горло перерезать. Это уже что-то такое показательное, предупреждение какое-то», — сказал Шаманин.

Он добавил, что недалеко от приюта сейчас начинают строить большой жилой комплекс, как говорят, элитный.

Ранее сразу в нескольких городах России в приютах отравились сотни собак. Все животные питались кормом от одного производителя.