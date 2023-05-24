24 мая 2023, 17:00
Массовое убийство населения Воронежской области гитлеровцами признали геноцидом
Суд признал геноцидом массовые убийства населения Воронежской области в 1942–1943 годах
Воронежский областной суд признал геноцидом массовые убийства населения региона во время Великой Отечественной войны, в 1942–1943 годах. Об этом сообщил ТАСС.
«Суд решил заявление прокурора Воронежской области <…> удовлетворить», — отметил судья.
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Заявление об установлении этого факта в судебную инстанцию подал прокурор Воронежской области Николай Саврун. В суде представитель гособвинения подчеркнул, что признание факта геноцида населения региона имеет особое значение для правовой оценки военных преступлений.
По его словам, суд получил все материалы, которые подтверждают вину немецких, венгерских и итальянских офицеров и солдат.
К фактам массовых убийств в годы войны вновь обратились для защиты национальных интересов России и восстановления исторической справедливости.
В середине декабря суд рассмотрел дело о признании геноцидом преступлений фашистов в годы войны на Ставрополье.
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