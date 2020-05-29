    29 мая 2020, 20:10

    Массовое тестирование на антитела к коронавирусу решили провести в Пермском крае

    Алена Макаренко

    Массовое тестирование на антитела к коронавирусу хотят провести в Пермском крае. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.
    Массовое тестирование на антитела к коронавирусу решили провести в Пермском крае

    «Вопрос с тестированием на антитела прорабатывается», — отметили в пресс-службе главы региона.

    Благодаря массовому тестированию в Пермском крае можно будет узнать, какой процент местных жителей выработал иммунитет к коронавирусу. К тому же, власти узнают, возможно ли повторение эпидемии.

    Иммунологи считают, что проводить массовое тестирование на антитела к COVID-19 стоит при спаде заболеваемости в регионе.

    Сейчас в Пермском крае подобное тестирование проводят как минимум пять организаций, но платно. Стоимость комплексного тестирования на антитела колеблется от 1960 до 4745 рублей.