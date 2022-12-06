Общество 06 декабря 2022, 03:21 Массовое строительство арендных домов захотели запустить в России «Известия»: закон о строительстве арендных домов хотят внести в Госдуму в начале 2023 года Pxhere

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В России придумали способ вывода из тени арендного жилья. В стране хотят запустить массовое строительство доходных домов с недорогими квартирами, сообщили «Известия».

Инвесторы таких домов получат льготы на 10 лет, среди которых нулевой налог на прибыль, на землю, на владение объектом, и льготные кредиты на финансирование стройки. В начале следующего года законопроект планируют внести в Госдуму.

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«Так появится сегмент арендных домов, которые будут предлагать официальную аренду в комфортном жилье с сервисом по приемлемым ценам», — пояснил один из разработчиков проекта, первый заместитель председателя Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев.

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Конкуренция, по его словам, должна привести к выводу из серой зоны большей части съемного жилья в России.

Эксперты сходятся во мнении, что реализация этого предложения поможет сделать рынок аренды для девелоперов привлекательнее.

В конце ноября стоимость арендного жилья в стране начала опускаться. К этому привел недостаток спроса со стороны населения. Перед тем, как прийти к такому заключению, специалисты проанализировали показатели в 16 городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях.