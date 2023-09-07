Общество 07 сентября 2023, 18:36 Массовое празднование Дня города отменили в Курске Мэр Курска Куцак сообщил об отмене массовых гуляний по случаю Дня города РИА «Новости»

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Праздничные гуляния по случаю Дня города в Курске не состоятся. Такое решение приняли местные власти, чтобы обеспечить безопасность горожан. Об этом сообщил мэр Игорь Куцак в Telegram-канале.

В этом году Курск отмечает 991-летие. Куцак напомнил, что День города выпал на 24 сентября.

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«Поскольку мы живем в приграничном регионе, то от широкого празднования решено отказаться», — пояснил Куцак.

Для горожан все же организуют разные культурные и спортивные мероприятия. В частности, местные жители смогут посетить выставки, концерты творческих коллективов Курска. Традиционный Крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» пройдет 25 сентября.

Курская область граничит с Украиной. Из-за этого регион часто подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

В четверг, 7 сентября, украинские боевики обстреляли населенные пункты Успеновка и Гордеевка. В общей сложности зафиксировали 12 прилетов. Как уточнил губернатор Роман Старовойт, никто не пострадал.