  • Массовая драка произошла во время футбольного матча в Махачкале. Видео

    16 сентября 2019, 07:48

    Андрей Иванов

    Около 40 человек подрались 15 сентября во время матча между юношескими командами Дагестана («УОР-Дагестан») и Владикавказа («Юность»). Поединок проходил на стадионе «Труд» в Махачкале. Один из участников драки попал в больницу.
    Массовая драка произошла во время футбольного матча в Махачкале. Видео

    Как сообщила пресс-служба республиканского МВД на своей странице в Instagram, сотрудники полиции, которые дежурили на стадионе, а также тренеры вмешались в потасовку и смогли остановить ее.

    «В отдел полиции доставлено пять человек — предполагаемые зачинщики. Один из участников потасовки госпитализирован», — рассказали в МВД.

    Следствию еще предстоит установить все обстоятельства драки и степень вины участников инцидента, которых доставили в отдел полиции.

    Как сообщила газета «Махачкалинские известия» со ссылкой на источник, пострадавший — игрок одной из команд. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

    Более подробной информации об инциденте пока нет.