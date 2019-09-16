Массовая драка произошла во время футбольного матча в Махачкале. Видео

Около 40 человек подрались 15 сентября во время матча между юношескими командами Дагестана («УОР-Дагестан») и Владикавказа («Юность»). Поединок проходил на стадионе «Труд» в Махачкале. Один из участников драки попал в больницу.

Как сообщила пресс-служба республиканского МВД на своей странице в Instagram, сотрудники полиции, которые дежурили на стадионе, а также тренеры вмешались в потасовку и смогли остановить ее.

«В отдел полиции доставлено пять человек — предполагаемые зачинщики. Один из участников потасовки госпитализирован», — рассказали в МВД.

Следствию еще предстоит установить все обстоятельства драки и степень вины участников инцидента, которых доставили в отдел полиции.

Как сообщила газета «Махачкалинские известия» со ссылкой на источник, пострадавший — игрок одной из команд. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Более подробной информации об инциденте пока нет.