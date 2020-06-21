Массовая драка произошла в Норильске из-за школьницы

На кадрах видно, что во дворе рядом с жилыми домами собрались несколько десятков мужчин. Некоторые били друг друга ногами и руками. Вскоре на место приехали полицейские, и участники драки разбежались.

Потасовка произошла 20 июня, сообщили на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю. Стражи порядка успели задержать нескольких участников драки. Сейчас решается вопрос о привлечении их к ответственности. Полицейские также ищут тех, кто сбежал с места происшествия, и опрашивают свидетелей.

По предварительным данным, конфликт возник на бытовой почве, отметили в УМВД. О пострадавших не сообщается.

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