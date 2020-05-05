Массовая драка произошла в Краснодаре во время режима самоизоляции. Видео

Массовая драка произошла во дворе одного из домов в Краснодарском крае, несмотря на введенный в регионе режим самоизоляции. Предположительно, участники потасовки стреляли.

В драке приняли участие как минимум двадцать человек. В сети появилось видео потасовки — на кадрах слышно, как в какой-то момент прозвучал громкий хлопок, похожий на выстрел.

В комментариях к ролику сказано, что драка произошла в Краснодаре. Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю начали проверку сообщения о произошедшем. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Около часа ночи 4 мая в отдел полиции Карасунского округа Краснодара от местных жителей поступил звонок о шуме во дворе одного из домов по улице Сормовская. Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас они устанавливают участников потасовки — задержать их в ходе драки не удалось. После вызова опергруппа незамедлительно выехала по указанному адресу, однако нарушители уже скрылись.

С 31 марта власти Кубани ввели карантин — его изменили на режим самоизоляции с 12 апреля. Это ограничение из-за распространения коронавирусной инфекции действует в регионе, как и во всей стране, до 12 мая. Жители края могут передвигаться о городу в режиме «беспропускного окна» с 10:00 до 16:00 — на личном транспорте с целью решения неотложных вопросов. Кроме того, им разрешается выходить на улицу, чтобы попасть в магазин или получить неотложную помощь.