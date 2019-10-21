Массовая драка произошла у магазина в Красногорске

Массовая драка произошла в воскресенье, 20 октября, на парковке магазина «Гастроном № 8» в Красногорске. Как сообщил источник «360» в правоохранительных органах, подрались 11 человек.

Шестерым понадобилась медицинская помощь. Четверо получили колото-резаные ранения брюшной стенки, их прооперировали в красногорской больнице. Один — проникающее ранение грудной клетки. Его доставили в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. Шестой пострадавший получил ушибы мягких тканей лица, ему оказали первую помощь и отпустили домой. Все пострадавшие — граждане Таджикистана в возрасте от 21 до 31 года.

Другие участники драки скрылись на машине Hyundai Getz. Сейчас их разыскивает полиция.

С места происшествия изъяли запись с камер видеонаблюдения, смывы вещества бурого цвета, след обуви и часы.