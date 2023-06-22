Общество 22 июня 2023, 13:05 Масштабный ремонт храмов начался в Курганской области

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о начале масштабного ремонта храмов в регионе. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

«В этом году на территории региона, при поддержке неравнодушных людей, будут проводиться ремонтно-реставрационные работы по девяти храмам», — написал в своем Telegram-канале Вадим Шумков.

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Губернатор добавил, что таким образом отдается дань памяти предкам, проявляется уважение к ним. Он подчеркнул, что нельзя допускать разрушения культовых объектов, потому что иначе так же к наследию отнесутся и потомки.

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