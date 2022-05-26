Масштабные учения волонтеров-поисковиков начались в Хабаровском крае

Масштабные учения российских волонтеров-поисковиков начались в Хабаровском крае. Эта подготовка позволит добровольцам стать эффективнее, и наравне с полицией участвовать в поисково-спасательных операциях.

Учения начались в Международный день пропавших детей. В России для помощи таким детям работает специальный национальный центр, который занимается образованием волонтеров. Те, кто разыскивают пропавших, должны уметь оказывать первую помощь, хорошо ориентироваться по картам и быть готовыми к нестандартным ситуациям в полевых условиях. В обучении добровольцев помогает Университет спецназа.

«Именно военные специалисты готовили эту программу для наших волонтеров, исходя из тех реалий нашей страны, разных географических и природно-климатических особенностей. И в этом году мы эту программу расширяем», — отметила исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.

Учения пройдут не только на Дальнем Востоке, но и в Тамбове, а также на Байкале, где встретятся добровольцы со всей страны. Сейчас поисковые отряды есть в 81 регионе России. Центр помощи пропавшим детям работает не только с волонтерами, но и с родителями. По словам специалистов, самое главное — не тянуть с обращением в полицию, если ребенок не вернулся домой вовремя. Большинство пропавших детей находят именно в первые сутки.