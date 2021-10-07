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    07 октября 2021, 15:48

    Масштабные учения прошли в Салехарде

    Спасатели отработали действия при падении вертолета на жилой дом

    Дарья Морозова

    Тактико-специальные учения прошли в Салехарде. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    Спасатели и другие службы жизнеобеспечения округа отработали легенду с падением вертолета на жилой дом. В одном из подъездов пострадали несущие конструкции, в результате чего жители оказали под завалами.

    Особое внимание уделили оповещению населения, подготовке защитных сооружений, пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, а также была отработана слаженность действий.