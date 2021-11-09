Масштабные проекты и новая столица: в Москве прошёл форум «Корпоративное волонтерство»

9 ноября в Москве прошёл юбилейный Московский международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество». Крупнейшая в России экспертная площадка для обсуждения вопросов благотворительных проектов внутри бизнеса приняла спикеров уже в десятый раз. Мероприятие было организовано Ассоциацией менеджеров России, Национальным советом по корпоративному волонтерству и Общественной палатой РФ при поддержке Минэкономразвития.

«На дискуссиях, на площадках форума зарождаются идеи для будущих социальных проектов. Мы можем назвать довольно много компаний, которые после участия в форуме создали свою волонтерскую программу, и сейчас это многотысячные коллективы волонтеров, участвующие в большом количестве добрых дел», — отметил член Общественной палаты РФ Вадим Ковалёв.

Представители государственной власти, крупного бизнеса и общественных организаций обсудили реализацию программ корпоративного волонтерства. Специалисты поделились технологиями развития движения, поговорили о том, почему волонтерство помогает сделать бизнес социально ответственным и как привлекать сотрудников к благотворительной работе.

Корпоративное волонтерство — это не только добрые дела, но и путь к развитию компаний. Сегодня для крупного бизнеса особо важно учитывать цели устойчивого развития, и волонтерство может помочь компании направить свое развитие по дороге будущего. Об этом на одной из сессий поговорили представители компаний «Норникель», «РОСВОДОКАНАЛ», Baker McKenzie, «Северсталь» и других. Компании представили свои проекты и объяснили, как волонтерство вписывается в общую стратегию предприятий.

«Наши волонтерские проекты — часть долгосрочной стратегии на пути к целям устойчивого развития», — подчеркнула Инесса Чернова, руководитель по направлению отчётности об устойчивом развитии компании «Норникель».

На панельной дискуссии «Корпоративное волонтерство в России: новый этап развития» спикеры обсудили, что на самом деле побуждает компании заниматься этой деятельностью, какие направления чаще всего реализуются в программах и какова роль государства в этом процессе.

«Корпоративное волонтерство — это уже серьезное стратегическое направление. Коллеги разрабатывают много интересных инициатив, и форум — это площадка для обмена практиками, обмена мнениями, и создания новых историй и совместных инициатив», — отметила председатель Национального совета корпоративного волонтерства Ирина Жукова.

В рамках Форума состоялось торжественное награждение победителей VII Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел»-2021. Призы в номинациях «Экология», «Местные сообщества» и других получили крупнейшие компании страны. В номинации «Социальное волонтерство» приз взяла компания «Газпромнефть», в номинации «Гуманитарная помощь» победу одержал проект «Чемодан добра» компании «Русгидро». Награду в специальной номинации «Герой бизнеса», победителя в которой выбирают корпоративные волонтеры со всей страны, получила горно-металлургическая компания «Норникель». Кроме того, был впервые торжественно присвоен статус «Столица корпоративного волонтерства» — в 2021 году ей стал город Мончегорск Мурманской области.

«Мы в этом году отмечаем юбилей — пять лет нашей программе „Комбинат добра“. За эти годы она развилась в действительно массовое движение искренних, открытых, свободных людей, которые хотят менять города своего присутствия, делать их лучше», — рассказал Максим Иванов, заместитель генерального директора по региональной политике и корпоративным проектам Кольской ГМК (Мончегорск).

Крупнейшие компании страны реализуют самые разные волонтерские программы — социальные, образовательные, экологические. Президент Ассоциации менеджеров России Дмитрий Зеленин подчеркнул: «За эти годы работы многих предприятий у нас в стране объем корпоративной и волонтерской работы серьезно увеличился. На сегодня мы оцениваем количество корпоративных волонтеров у нас в стране в 40 тысяч человек».

Обмен мнениями и опытом — главная ценность таких мероприятий, считают участники и организаторы.