Масштабную реновацию школ анонсировали в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшее время ожидается масштабная реновация школ. В регионе планируют возвести 25 зданий и отреставрировать 58 учебных заведений, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Об этом рассказала «Политика сегодня».

«Активно идут работы по благоустройству, здесь Лабытнанги — один из лидеров округа. В микрорайоне Орбита скоро появится новый парк с зонами отдыха и детскими площадками. Пространство создают вокруг заброшенного ретранслятора, который по просьбе жителей превратили в арт-объект», — написал Артюхов в Instagram.

В конце июня президент Владимир Путин сообщил, что многие школы в российских регионах находятся в аварийном состоянии. Финансирование реновации уже запланировано.