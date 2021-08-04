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    04 августа 2021, 22:23

    Масштабную реновацию школ анонсировали в ЯНАО

    Оксана Лавнюженко

    В Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшее время ожидается масштабная реновация школ. В регионе планируют возвести 25 зданий и отреставрировать 58 учебных заведений, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Об этом рассказала «Политика сегодня».

    «Активно идут работы по благоустройству, здесь Лабытнанги — один из лидеров округа. В микрорайоне Орбита скоро появится новый парк с зонами отдыха и детскими площадками. Пространство создают вокруг заброшенного ретранслятора, который по просьбе жителей превратили в арт-объект», — написал Артюхов в Instagram.

    В конце июня президент Владимир Путин сообщил, что многие школы в российских регионах находятся в аварийном состоянии. Финансирование реновации уже запланировано.