Общество 01 сентября 2023, 13:05 Масштабную программу мероприятий подготовили в Москве ко Дню археолога Емельянов: тематические мероприятия ко Дню археолога пройдут в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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С 1 августа до конца сентября в столице пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню археолога. Об этом рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

В рамках программы детям от семи до 12 лет предоставят возможность попробовать себя в роли археолога, а взрослые смогут принять участие в волонтерских акциях.

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Важной частью программы станет выставка археологических находок под названием «Под веером времени» усадьбе П. П. Игнатьевой — Н. А. Белкина на Люсиновской улице. Эта выставка с более чем 100 экспонатами будет открыта до конца сентября.

Кроме того, открылась 3D-экспозиция из 26 находок в виртуальном музее «Московский код».

«В этом году в тематических мероприятиях уже приняли участие порядка 2500 человек», — уточнил Емельянов.

Кроме того, в рамках мероприятий прошел паблик-ток на площадке Московского урбанистического форума в парке «Зарядье», где обсуждались самые интересные артефакты, найденные за последние годы. Это обсуждение проводили представители археологических бюро и музеев.

Ранее при благоустройстве в Зарайске нашли бивни мамонта.