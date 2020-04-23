Масштабную дезинфекцию на улицах Москвы устроят 24 апреля

Коммунальные службы Москвы готовятся к очередной масштабной дезинфекции. Дороги, тротуары, парковки, дворы и другие места обработают специальными средствами уже в эту пятницу, 24 апреля.

«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов Комплекса городского хозяйства будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе городского хозяйства Москвы.

Особое внимание также уделят и обработке территорий у больниц и поликлиник. Также в планах коммунальщиков — продезинфицировать территории у метро, ТПУ, пешеходные переходы, а также остановки наземного транспорта. Не останутся без внимания и общественные туалеты, территории МФЦ и станции очистки сточных вод.

Это уже пятая дезинфекция, которую проведут в столице в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

В ведомстве напомнили, что, помимо масштабных мероприятий, в Москве ежедневно дезинфицируют все подъезды многоквартирных домов.

В Подмосковье также стало больше мероприятий по дезинфекции общественных пространств. Для спецобработки мусорных банков начала работать новая техника.