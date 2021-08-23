На краю Арктики. Масштабная экспедиция началась в Мурманске

Исследовательская экспедиция «Роснефти» по бурению геологических скважин началась в Мурманске. Для нее научное судно «Бавенит» специально оснастили новым оборудованием. Инновационная отечественная техника поможет быстро и качественно отбирать пробы грунта арктического шельфа.

В море Лаптевых «Бавенит» направляется именно за керном — ценным для геологов каменным материалом. Внешне это небольшой вытянутый цилиндр, который используют для стратификации — определения возраста, состава и условий формирования изучаемых пород.

Добытые образцы помогут создать максимально достоверную геологическую модель Восточной Арктики и оценить нефтегазовые перспективы региона.

Экспедицию организовали Арктический научный центр «Роснефти» и негосударственный институт развития «Иннопрактика». За исследования керна отвечают геологи Московского государственного университета.

Вся работа — часть комплексной научной программы нефтяной компании, самой масштабной в арктических широтах с советских времен. Это отметил руководитель проектов компании «Иннопрактика» Роман Лукашев.

Это процесс со множеством стадий, начиная от обработки и заканчивая уже всеми видами исследований. У нас есть опыт работы с керном прошлого года — это керн стратиграфических скважин севера Карского моря, которые сейчас исследуют у нас в лаборатории Роман Лукашев.

В море Лаптевых бурение геологических скважин проведут впервые. Полевые работы выполнят с соблюдением всех стандартов экологической безопасности.

К экспедиции готовились почти 10 лет: исследователи провели множество инженерно-геофизических работ, заранее изучили территорию и построили геологическую модель шельфа Восточной Арктики — с материковой сушей и островами. Об этом рассказал директор департамента научно-технического развития и инноваций «Роснефти» Александр Пашали.

«Скважины, которые мы планируем пробурить в рамках этой экспедиции на шельфе море Лаптевых, станут фактически первыми геологическими скважинами, которые пробурят здесь. Мы получим колоссальный, уникальный объем информации, который поможет нам значительно улучшить наше понимание о геологическом строении региона», — объяснил он.

За ходом экспедиции в режиме онлайн будут следить на берегу. Это команда геологов, готовых оперативно скорректировать план работ и точки бурения.

Компания „Роснефть“ уже почти десять лет занимается научными исследованиями в Арктике. Мы изучаем климатическую и экологическую составляющие, биологическое разнообразие. Естественно, геологические работы имеют очень большой вес в нашей исследовательской программе Александр Пашали.

За несколько недель «Бавениту» предстоит пройти восемь тысяч километров, пробурить три стратиграфических скважины и вернуться домой с зашифрованной в камне новой информацией о российской Арктике.