Массаж и маникюр стали самыми популярными услугами в праздники
Спрос на бьюти-услуги вырос во время праздников в три раза. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сервисы «Юла» и «Объявления ВКонтакте».
По их данным, количество поисковых запросов на такие услуги увеличилось на 31%.
«Самыми популярными видами услуг в этой категории оказались массаж, маникюр и педикюр, а также наращивание ресниц», — рассказали авторы исследования.
Особенно часто такие запрос на массаж встречался в Казани и Санкт-Петербурге.