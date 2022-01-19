Массаж и маникюр стали самыми популярными услугами в праздники

Спрос на бьюти-услуги вырос во время праздников в три раза. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сервисы «Юла» и «Объявления ВКонтакте».

По их данным, количество поисковых запросов на такие услуги увеличилось на 31%.

«Самыми популярными видами услуг в этой категории оказались массаж, маникюр и педикюр, а также наращивание ресниц», — рассказали авторы исследования.

Особенно часто такие запрос на массаж встречался в Казани и Санкт-Петербурге.