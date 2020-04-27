Масочный режим вводят в Якутске
Глава республики Саха Айсен Николаев объявил о введении с 28 апреля обязательного масочного режима в Якутске и на тех территориях региона, где действует режим самоизоляции. Об этом сообщило РИА «Новости».
Николаев уточнил, что за последние сутки в республике выявлено еще семь случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Якутске — шесть новых случаев.
«К сожалению, есть увеличение по медикам офтальмологической больницы и ранее выявленным больным. И также один случай предположительно в Хангаласском районе», — цитирует главу республики сайт «Аргументы и факты».