Масочный режим ввели в Курганской области

Руководитель курганского Роспотребнадзора Григорий Хохлов выразил уверенность, что масочный и перчаточный режимы необходимо усилить. Он напомнил, что маска — это эффективное средство защиты от инфекции.

По данным информагентства, ее необходимо будет носить во всех общественных местах (салонах красоты, аптеках, вокзалах, аэропортах, банках и магазинах).