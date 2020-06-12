Масочный режим ввели в Курганской области
В Курганской области местное руководство решило ввести на территории региона обязательный масочный режим с 15 июня. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Руководитель курганского Роспотребнадзора Григорий Хохлов выразил уверенность, что масочный и перчаточный режимы необходимо усилить. Он напомнил, что маска — это эффективное средство защиты от инфекции.
По данным информагентства, ее необходимо будет носить во всех общественных местах (салонах красоты, аптеках, вокзалах, аэропортах, банках и магазинах).