Масочный режим ввели в Краснодарском крае

Все жители Кубани должны будут носить медицинские маски вне дома. Новое ограничение ввели в регионе 30 апреля.

«Все, кто выходит в магазин, аптеку, на работу, должны быть в масках. Мы значительно увеличили производство масок в крае. Они должны быть доступны, чтобы люди не говорили, что масок в продаже нет», — привел сайт администрации Краснодарского края слова губернатора Вениамина Кондратьева.

Глава региона поручил своему заместителю Василию Швецу обеспечить наличие этих средств индивидуальной защиты от инфекции в аптеках. Как сообщил Швец, в сутки на Кубани производят около 12 тысяч одноразовых медицинских масок.

Ранее масочный режим ввели еще в нескольких регионах России, в числе которых Калужская, Свердловская и Новосибирская области, Приморье и другие субъекты.

Заместитель начальника метрополитена Москвы Юлия Темникова сообщила, что пассажирам подземки стоит запастись масками. Роспотребнадзор может в ближайшее время ввести масочный режим в метро столицы.

По состоянию на 30 апреля в России зафиксировали 106 498 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 1073 человека.