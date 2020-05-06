Масочный режим введут почти по всему Уралу
Решение об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте приняли главы регионов и оперативные штабы. Информация об этом появилась на их официальных сайтах.
Свердловская область первой на Урале ввела масочный режим, написал «Интерфакс». С 1 по 11 мая жители девяти муниципалитетов должны носить маски.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился с 12 мая ввести в области рекомендательный масочный режим. С 12 мая и до особого распоряжения это нужно будет делать обязательно.
Также с 11 мая маски желательно носить в Тюменской и Курганской областях. В обязательном порядке средства защиты нужно будет надевать в Ханты-Мансийском автономном округе с 12 мая.
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) не стал вводить масочный режим, поскольку 70% заразившихся коронавирусом — вахтовики. По состоянию на 5 мая COVID-19 подтвердился у 584 рабочих.
За последние сутки в России выявлено 10 559 случаев коронавируса. Всего в стране инфицированы более 165 тысяч.