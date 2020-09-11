Масочный режим вернули в Удмуртии

«С сегодняшнего дня, 11 сентября, мы вынуждены ввести в Удмуртской Республике обязательный масочный режим», — отметил он.

Причина возврата масочного режима — рост новых случаев коронавируса и увеличение количества тяжелых форм течения болезни у людей с хроническими заболеваниями.

Поэтому теперь все жители региона обязаны носить маски в общественном транспорте, включая такси, на остановках общественного транспорта, в зданиях аэро-, авто- и железнодорожных вокзалов. Кроме того, средства индивидуальной защиты понадобятся при посещении торговых объектов, организаций, государственных органов и органов местного самоуправления, в культурных учреждениях.

Такие меры позволят снизить заболеваемость и сохранить здоровье тысячам людей, отметила газета «Взгляд».

Ранее вирусолог предупредил о подъеме заболеваемости новой инфекцией в России. Это он связал со снятием ограничений и завершением сезона отпусков. Вспышки COVID-19 зафиксировали в 11 регионах.