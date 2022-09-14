Масочный режим в России остался рекомендательным | 360°

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Масочный режим в России остался рекомендательным

Глава Роспотребнадзора Попова: обязательный масочный режим в России не введут

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Обязательный масочный режим из-за ковида в России вводить не планируется. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Регионы, отметила Попова, выступают с инициативой об обязательном ношении средств индивидуальной защиты из-за заболеваемости COVID-19.

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«В субъектах рекомендуют ношение масок в общественных местах, но мы не вводим никакого регулирующего правила, которое бы обязывало», — сказала Попова.

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По ее словам, Роспотребнадзор делает упор на информационно-просветительской работе, которая дает эффект.

Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил госнаграды сотрудникам Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Глава государства отметил, что труд специалистов Роспотребнадзора заслуживает уважения и самого высокого признания.

Путин обратил внимание, что сотрудники госслужбы работают на опережение, на профилактику и россияне даже не догадываются, каких огромных усилий требует сбережение их здоровья.

Роспотребнадзор

Анна Попова

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