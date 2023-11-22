Общество 22 ноября 2023, 13:21 Масочный режим в Кремле и Администрации президента пока не вводили Песков: в Кремле и Администрации президента не вводили масочный режим РИА «Новости»

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В Кремле и Администрации президента России не панируют вводить масочный режим. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на традиционном брифинге, сообщил ТАСС.

«Нет, пока масочный режим не возвращается, никаких рекомендаций специалистов на этот счет не было», — сказал Песков.

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Отдельно он отметил, что для сотрудников, которые работают непосредственно с главой государства, противоэпидемические меры действуют постоянно.

«Там особые меры предосторожности, они действуют постоянно. Они продолжат действовать», — пояснил представитель Кремля.

На тему ношения масок Песков уже высказывался в середине сентября. Он указал, что его не вводят в Кремле. Также, по его словам, не проводится и централизованная вакцинация от гриппа. При этом каждый сотрудник при желании может сделать прививку.