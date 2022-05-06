Масочный режим продлится в Омской области

Правительство Омской области продлило масочный режим до конца мая. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

По данным НСН, коллективный иммунитет в регионе сейчас оставляет 49,1%.

«Большинство жителей области не вакцинировались повторно в необходимые сроки, в связи с чем „иммунная прослойка“ уменьшается», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Жители региона будут обязаны носить маски в общественных местах и транспорте.