Масочный режим продлили в ХМАО

Роспотребнадзор продлил масочный режим в ХМАО из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Коллективный иммунитет ослабевает. Это диктует сохранение масочного режима. Пока на данном этапе действующий комплекс мероприятий, имеющийся в регионе нужно сохранить», — рассказала глава Роспотребнадзора Югры Инна Кудрявцева.

Отмечается, что антитела к коронавирусу есть у 68% жителей региона. За прошедшие сутки в регионе выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом.