Масочный режим отменили в Москве

Эпидемическая ситуация в Москве позволила отменить масочный режим. Указ об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Стабильное улучшение эпидемической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок», — сообщил он в своем блоге.

Помимо масочного режима, в Москве с 15 марта отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях. Среди них — регулярное измерение температуры работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и так далее.

«В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление», — отметил Собянин.

По данным оперштаба, за минувшую неделю заболеваемость ковидом и уровень госпитализаций в Москве снизились еще на 40%. Заммэра Анастасия Ракова в связи с этим отметила, что улучшение эпидситуации позволяет наращивать объемы плановой и специализированной помощи. По ее данным, еще около 600 коек в Москве возвращается к оказанию плановой и специализированной помощи.