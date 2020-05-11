Масочный режим начнет действовать в Крыму с 12 мая

Начиная с завтрашнего дня жители Крыма должны надевать маски во время поездок в транспорте и такси, при посещении магазинов и организаций сферы услуг, а также при нахождении в общественных местах.

Власти Крыма 1 мая сняли ограничения на работу парикмахерских, автомагазинов и химчисток. С 18 мая список организаций, которые могут начать работать расширят.

За минувшие сутки коронавирус выявили у девяти человек. Общее количество зараженных на полуострове составило 202 человека.

Под наблюдением медиков остаются 1 742 человека. Из них на домашней изоляции находятся 908 человек, в стационарах — 170, в обсерваторах — 655. Выздоровели 64 пациента, умерли два человека.