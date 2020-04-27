Масочный режим начал действовать в Новосибирской области

Жители Новосибирской области с 27 апреля обязаны будут носить маски, выходя из дома. Такое решение приняли местные власти в рамках борьбы с коронавирусом.

Как рассказал губернатор региона Андрей Травников, маски нужно носить при посещении магазинов и других мест, где много людей. Также это касается поездок в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Кроме того, власти решили продлить дистанционное обучение в новосибирских школах до 15 мая. Это касается учебных заведений в Новосибирске, Новосибирском районе и населенных пунктах с более чем 23 тысячами жителей.

За последние сутки в области зафиксировали 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, заявили в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусом. Всего у 347 жителей Новосибирской области подтвердился COVID-19. Из них 17 — дети. Жертвами вируса стали четыре человека, еще 39 выздоровели.

Глава областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов отметил, что под медицинским наблюдением находятся 1658 человек. Среди них люди, приехавшие из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом написало РИА «Новости».

Ранее стало известно о ЧП, которое произошло в Новосибирской области. Шесть человек на мусорном полигоне отравились неизвестной жидкостью.