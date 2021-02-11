Эпидемиолог заявила о преждевременной отмене масочного режима

Россиянам пока рано отказываться от ношения масок, заявила в эфире «России 24» замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. Так она прокомментировала отмену обязательного масочного режима в Удмуртии и Чечне.

По словам эксперта, несмотря на стабилизацию ситуации с COVID-19, надевать маски необходимо «во всех субъектах Российской Федерации».

При этом рано или поздно от масок придется отказаться. По словам Плоскиревой, это произойдет, «когда у нас будут регистрироваться единичные случаи заболевания».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что время для отмены масочного режима пока не наступило.

«Нужно носить маски. Это требование не отменяется, и пока не будет отменено», — сказала она, отметив, что ежедневно в России выявляется более 10 тысяч новых случаев COVID-19.

Первыми об отмене обязательного ношения масок заявили в Удмуртии, на следующий день об этом же сообщили власти Чечни. В Чечне также открыли границы для приезжих из других регионов.