Многие боятся за свою жизнь, именно по этому у них включается инстинкт выживания.

«Отчасти это страх за свою жизнь, за жизнь своих детей и пожилых родителей. Для такого тревожного человека каждый, кто не надел маску, является пассивным убийцей, поэтому возникает такая острая реакция», — объяснил психолог.

Однако сейчас естественный инстинкт выживания гипертрофирован. Это связано с общей мировой истерией вокруг коронавируса. Информация по поводу COVID-19 подается достаточно эмоционально, чем влияет на состояние людей.

«Люди, которые воспринимают информацию, сами заражаются психической инфекцией. Один человек, зараженный повышенной тревожностью, распространяет свой страх на окружающих, как носитель вирусной инфекции», — сказал Фомин.

По его словам, сейчас люди воспринимают человека без маски, как мягкого убийцу, возможного источника инфекции, способной поразить его самого и семью.

Психолог посоветовал всегда надевать маску в общественных местах. Люди эмоционально взвинчены, поэтому она защитит не только от инфицирования и штрафа, но и от побоев.

«Сейчас эмоционально чрезвычайное положение. Поножовщина — это крайние меры, но люди эмоционально взвинчены, остро на все реагируют. Тот, кто не соблюдает закон, имеет последствия», — добавил психолог.

Ранее житель Санкт-Петербурга погиб после того, как в автобусе сделал замечание паре без масок. Женщина на это отреагировала спокойно, а ее спутник начал заводиться и схватился за нож.