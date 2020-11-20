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    20 ноября 2020, 15:47

    Масочная истерия на фоне COVID-19 привела к убийству — психолог

    Алена Макаренко

    Некоторые начали проявлять агрессию к людям без масок в общественных местах. На фоне массовой истерии срабатывает инстинкт выживания, который толкает на убийство нарушающих противокоронавирусные меры. Об этом рассказал психолог Евгений Фомин, сообщило ИА Nation News.

    Многие боятся за свою жизнь, именно по этому у них включается инстинкт выживания.

    «Отчасти это страх за свою жизнь, за жизнь своих детей и пожилых родителей. Для такого тревожного человека каждый, кто не надел маску, является пассивным убийцей, поэтому возникает такая острая реакция», — объяснил психолог.

    Однако сейчас естественный инстинкт выживания гипертрофирован. Это связано с общей мировой истерией вокруг коронавируса. Информация по поводу COVID-19 подается достаточно эмоционально, чем влияет на состояние людей.

    «Люди, которые воспринимают информацию, сами заражаются психической инфекцией. Один человек, зараженный повышенной тревожностью, распространяет свой страх на окружающих, как носитель вирусной инфекции», — сказал Фомин.

    По его словам, сейчас люди воспринимают человека без маски, как мягкого убийцу, возможного источника инфекции, способной поразить его самого и семью.

    Психолог посоветовал всегда надевать маску в общественных местах. Люди эмоционально взвинчены, поэтому она защитит не только от инфицирования и штрафа, но и от побоев.

    «Сейчас эмоционально чрезвычайное положение. Поножовщина — это крайние меры, но люди эмоционально взвинчены, остро на все реагируют. Тот, кто не соблюдает закон, имеет последствия», — добавил психолог.

    Ранее житель Санкт-Петербурга погиб после того, как в автобусе сделал замечание паре без масок. Женщина на это отреагировала спокойно, а ее спутник начал заводиться и схватился за нож.