Подсолнечное масло и сахар стали дешевле в России

Цены на подсолнечное масло и сахар снизились в России на 1 и 3,2% соответственно. Это произошло после согласования торговыми сетями и поставщиками стоимости, сообщил Росстат.

«Цены на сахар-песок снизились в среднем по России на 3,2%. В 40 субъектах Российской Федерации — на 0,1-2,8%, в 36 субъектах — на 3,0-8,8%. <…> Масло подсолнечное подешевело в среднем по стране на 1%, в том числе в 32 субъектах — на 0,1-2,9%, в 17 субъектах — на 3,1-7,6%», — сказано в сообщении статистического ведомства.

В Росстате уточнили, что стоимость продуктов снизилась за период с 15 по 21 декабря. При этом были регионы, где ценники остались прежними. Кроме того, был зафиксирован и рост стоимости. Больше всего подорожали куриные яйца. В 25 субъектах страны яйца стали обходиться покупателем дороже на 4,5-10,7%.

«Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,9%. В максимальной степени подорожали огурцы — на 10% и помидоры — на 6,4%. В минимальной степени — капуста белокочанная свежая — на 0,7%», — отметили в ведомстве.

Также подскочили цены на мороженую рыбу — на 0,8%, на куриное мясо — 0,7%, макароны — 0,3%. Уменьшилась стоимость пшена — 0,3% и баранины со свининой — 0,2%.

Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители 16 декабря подписали соглашение о стабилизации цен на продукты. Документ будет действовать до 1 апреля 2021 года.