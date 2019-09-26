Маслякову оставили КВН

У компании Маслякова хотят отсудить бренд КВН Подробнее

В январе Роспатент отклонил возражения «Группы 7» на предоставление компании АМИК («Александр Масляков и компания») в 1998 году прав на использование товарного знака «КВН Клуб веселых и находчивых». «Группа 7» через суд оспаривала это решение ведомства.

Всего компания заявляла права на шесть брендов, которые использует Масляков. Суд по интеллектуальным правам уже отклонил иски по двум из них — «Планета КВН» и «The International Union КВН». Остальные споры находятся на стадии рассмотрения.

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«Группе 7» принадлежат авторские права на сценарии первых игр КВН, а также на изданную в 1965 году книгу «КВН. Клуб веселых и находчивых».

Над сценариями и книгой работали те, кто помимо Маслякова стоял у истоков популярного телешоу, — Михаил Яковлев, Альберт Аксельрод и Сергей Муратов. После смерти журналиста Муратова его авторские права перешли его вдове Марине Топаз. В 2017 году она передала их «Группе 7».