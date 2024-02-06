Общество 06 февраля 2024, 19:50 Масляков-младший остался единственным владельцем КВН Масляков-младший стал единственным владельцем «АМиК» с правами на КВН РИА «Новости»

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Александр Масляков-младший получил все права на владение КВН. Его отец Масляков-старший с супругой Светланой покинули состав собственников творческого объединения «АМиК», которому принадлежат права на передачу, сообщил РБК.

Маслякову-младшему принадлежала половина компании, остальная часть приходилась на основателя шоу и его жену. Основным владельцем «АМиК» наследник российского телеведущего, бывшего лицом КВН, стал в 2019 году.

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«До того его отцу принадлежал 51% „АМиК“, а его супруге — 49%», — уточнили авторы материала.

Телевизионная юмористическая игра транслируется на экранах с 1961 года. Прообразом КВН была передача «Вечер веселых вопросов» журналиста Сергея Муратова.

Ранее поклонники КВН забили тревогу — они обеспокоились состоянием здоровья легендарного телеведущего программы Александра Маслякова. Он перестал появляться на публике год назад, когда перестал вести игру. Но сейчас шоумен чувствует себя нормально, заверили в пресс-службе «АМиК».