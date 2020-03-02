Масленицу зловеще отметили в «Зарядье». Акробаты в черных фраках на шестах нагнали на людей ужас

Гостей столичного парка «Зарядье» на Масленицу встречали жуткие акробаты в черном. Они раскачивались на ветру на длинных шестах и нагоняли страх на каждого, кто решил прогуляться в праздничный день в центре Москвы.

Зрелище действительно получилось не для слабонервных. Люди сняли акробатов на фото и видео и сравнили их с высасывающими души дементорами из саги о волшебнике Гарри Поттере. Администрация парка обещала москвичам и гостям города «театрально-цирковое шоу на гибких шестах», но получилось хоррор-представление.

Люди смогли выдохнуть, только когда погода немного прояснилась и перестал идти снег.

Как только этих акробатов люди в соцсетях ни называли. Были варианты «черти», «бесы» и «чучела буржуев для сжигания». Кто-то предположил, что это «особо отличившиеся депутаты», которых решили наказать.

Сравнили акробатов и с персонажами из мультфильма Хаяо Миядзаки «Ходячий замок». Там было очень похожее пугало во фраке и цилиндре. Акробаты не только развлекали и пугали публику, но и указывали людям, как пройти в тот или иной уголок парка.