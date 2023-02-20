Общество 20 февраля 2023, 16:38 Масленичные гуляния проведут в парках и на площадях Нижнего Новгорода

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В Нижнем Новгороде 26 февраля пройдут масленичные гуляния в парках города, а также у храма Симеона Столпника и на Ярмарочной площади у Никольской башни. Об этом написал сайт «Время-Н» со ссылкой на департамент культуры администрации города.

Гостей мероприятий ждут выступления вокальных и танцевальных коллективов, игры, конкурсы, экскурсии. Все желающие смогут принять участие в конкурсной программе «Молодецкие забавы» в парках «Дубки» и «Светлоярский».

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«В течение Масленичной недели муниципальные библиотеки Нижнего Новгорода будут проводить для своих читателей посиделки, чаепития, мастер-классы, лектории, тематические квизы и викторины», — сообщили в департаменте культуры.

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