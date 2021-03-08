Масленичная неделя началась у православных россиян

Православные христиане встречают Сырную седмицу — Масленицу. Это последняя подготовительная неделя перед Великим постом.

По православному календарю в этом году начало Масленицы выпало на 8 марта. Ее празднование начинается за 56 дней до Пасхи. В течение этой недели верующим разрешается есть яйца и молоко, поэтому предваряющая Великий пост седмица называется Сырной. Также масленичную неделю называют мясопустной — на употребление мяса действует запрет.

Во всех городах Московской области по случаю Масленицы пройдут праздничные мероприятия. Специальную программу для жителей Подмосковья подготовили музеи, парки и дома культуры, пройдут мастер-классы и концерты. В честь проводов зимы установят масленичные столбы и напекут блинов. Основные праздничные гулянья пройдут 13 и 14 марта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что надзорные органы разрешили сборы людей по случаю Масленицы, однако людям по-прежнему рекомендовано соблюдать меры предосторожности из-за рисков распространения коронавируса.