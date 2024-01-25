25 января 2024, 09:50
«Маскировалось под студенческое издание». DOXA признали нежелательной организацией
Пискарев: деятельность издания DOXA признали нежелательной в России
Издание DOXA включили в список нежелательных организаций. Председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что организация DOXA причастна к обучению диверсантов на территории РФ.
«Генеральная прокуратура РФ поддержала наше обращение и признала нежелательной на территории России деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации „Mnenie media z.s.“ (DOXA)», — рассказал он.
Реклама
Пискарев уточнил, что издание публиковало инструкции, как поджигать военкоматы, полицейские отделы, призывало российских военных сдаваться в плен украинской армии, размещало материалы «с правилами» сопротивления правоохранителям.
Изначально DOXA действительно писала об образовании, но после лишилась статуса студенческой организации. В издании в основном работают студенты и аспиранты одного из вузов, писал РБК.
Ранее Минюст расширил реестр нежелательных организаций. Список пополнился созданным в Литве «Российским комитетом действия»* и «Академической сетью „Восточная Европа“»* из Германии. Кроме того, в перечне иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ появилась польская организация Civil Council («Гражданский совет»)*.
* Внесены Минюстом в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.
Германия
Военные
Европа
Россия
Армия
Студенты
Реклама
Реклама