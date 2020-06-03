Маски в московском метро подешевели

Одну медицинскую маску в подземке Москвы с 3 июня можно приобрести за 20 рублей. Они стали дешевле после того, как производители и закупщики снизили цены.

Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Там уточнили, что с 4 июня по такой цене средства защиты можно будет купить в вендинговых автоматах метро, на станциях МЖД и МЦК. В ведомстве напомнили, что ношение перчаток и масок в общественном транспорте обязательно.

«Это одна из главных мер защиты против вируса. Особенно это становится важно сейчас — так как ограничения постепенно снимаются и вместе с этим количество пассажиров в транспорте становится все больше», — добавили в дептрансе и уточнили, что средства защиты нельзя снимать на протяжении всей поездки.

Департамент сообщил, что 2 июня рекордное число людей воспользовалось метрополитеном и МЦК. За сутки москвичи совершили 2,34 миллиона поездок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что вакцина появится в столице уже осенью.