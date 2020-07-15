Маски в московском метро подешевели до 15 рублей

Медицинские маски в российской столице теперь можно купить не за 20 рублей за штуку, а за 15. Об этом заявили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Носить маски в общественном транспорте обязательно. Поэтому мы стараемся сделать средства индивидуальной защиты максимально доступными — теперь в кассах метро маски дешевле, чем в большинстве аптек Москвы», — сообщили в ведомстве. Его пресс-службу процитировало РИАМО.

Купить маску можно на любой станции. Всего в подземке насчитывается более одной тысячи точек продаж. Также приобрести средства защиты могут пассажиры МЦД и пригородных электричек. Там открыто свыше 560 точек продаж.

Масочный режим отменен на улицах Москвы 13 июля. Между тем правило продолжает действовать в общественных местах. В частности, в поликлиниках, больницах, магазинах, транспорте.

Ранее стало известно, что подмосковные ученые создали многоразовую маску под названием Tiokraft. Ее можно будет носить в течение нескольких лет. Испытания планируют завершить до конца июля.