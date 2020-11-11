Маски стали самым покупаемым российским товаром за рубежом

Интернет-магазин Wildberries за десять месяцев 2020 года увеличил свой экспортный оборот на 89%. Он вырос до 17,1 миллиарда рублей. Больше всего за границей покупали российские медицинские маски.

Популярностью пользуются пастила без сахара, которую делают в Кабардино-Балкарии, арахисовая паста из Адыгейска, футболки, платья, шторы, подгузники. Кроме того, активно покупают алтайский кедровый орех, книгу «История России для детей», картонный игровой домик-раскраску для детей «Русская сказка». Об этом ТАСС рассказали в компании.

Интернет-площадка активно работает в России, Польше, Белоруссии, Словакии, на Украине, в Армении, Казахстане и Киргизии. Примерно 40% экспортных продаж по итогам десяти месяцев 2020 года пришлись на товары российского производства.

Больше всего в России и Армении покупают одежду и аксессуары, в Казахстане — российскую одежду и товары для красоты, в Киргизии — книги и продукты питания. Поляки заказывают на Wildberries российское нижнее белье и аксессуары, а словаки активно приобретают обувь и товары для дома.

В целом больше всего за рубежом покупают российские товары для здоровья, продукты, детское питание, а также спортивную одежду, предметы для животных.