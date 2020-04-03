Маски реально помогают остановить распространение вируса. Вот как это выглядит

В Сети появилась визуализация действия медицинской маски. Она реально сдерживает потоки воздуха, которые вырываются у человека изо рта и носа во время дыхания, разговора и кашля. Вот как это выглядит.

Маска не позволит заразившемуся вирусом человеку выпустить его наружу. При условии, если носить это средство защиты правильно, не более двух часов.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич заявил, что здоровым людям маски не нужны. Их следует носить только заразившимся. А здоровым это средство защиты лишь может внушить ложную безопасность и ослабить бдительность во время пандемии.

Коронавирус появился в Китайском мегаполисе Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря 2019 года. За несколько недель инфекция распространилась по всему миру, и уже 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Во всем мире 2019-nCoV заразились более миллиона человек. Жертвами COVID-19 стали почти 55 тысяч человек. В России из-за разгула вируса ввели режим строгой самоизоляции. Людям запретили выходить на улицы без необходимости. Инфицированных в РФ — 4149.