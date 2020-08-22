Маски подешевеют в метро Москвы

«Мы сделали маски еще доступнее — их можно приобрести в метро всего за 10 рублей. Это дешевле, чем во многих городских аптеках. Носить маски в московском транспорте обязательно. Ведь безопасность поездки напрямую зависит от того, в маске ли человек, который стоит рядом с вами», — приводит агентство слова Ликсутова.

Ранее маски в метро стоили 15 рублей. Купить их по сниженной цене можно будет на любой станции столичной подземки, в кассах и на станциях МЦД и в пригородных кассах электричек. Всего для удобства пассажиров работают более тысячи точек продаж СИЗ.

На всех станциях метрополитена и МЦК есть автоматические санитайзеры, воспользоваться которыми можно бесплатно.

В Москве уже отменили большинство ограничений, которые ввели в марте из-за пандемии коронавируса. Перчаточно-масочный режим пока действует. Без масок нельзя появляться в местах большого скопления людей и в транспорте.

По последним данным, московские медики выявили 256 513 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 4720 человек.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил выдавать бесплатные маски школьникам и студентам до конца года.