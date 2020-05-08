Маски, перчатки и социальная дистанция останутся в России до появления вакцины

Правила поведения, которые появились в России из-за коронавируса, останутся надолго. Маски, перчатки, социальная дистанция и другие нововведения будут действовать, пока не появится вакцина или не прекратится пандемия.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с членами фракции «Единой России» в Госдуме. Ее слова процитировал ТАСС. Она отметила, что сейчас уже понятно — от вируса никуда не деться. Россия осознала это давно, и продолжает двигаться дальше, выстраивая свою тактику и стратегию, меняя правила привычно жизни из-за пандемии. Попова подчеркнула, что это неизбежно, и с вынужденными нововведениями сталкивается почти каждая страна мира.

Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит Анна Попова.

По информации на утро 8 мая, в России выявили 187 859 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. За все время эпидемии в стране скончались 1723 человека, еще 26 608 пациентов поправились.

В России до 12 мая действует общий режим самоизоляции. Однако некоторые регионы уже сейчас продлили это ограничение на более долгий срок. Москва и Московская область объявили, что самоизоляция будет действовать до 31 мая.

Ранее власти Москвы отметили, что коронавирус никуда не денется из столицы в ближайшее время. Жителям придется соседствовать с COVID-19 до тех пор, пока от него не изобретут вакцину. По последним данным, в Москве зафиксировали почти 99 тысяч случаев заболевания. Именно в столице России находится больше всего зараженных по сравнению с остальными регионами страны.