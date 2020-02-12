Маски обойдутся дорого: аптеки могут потерять лицензию за завышение цен

Недобросовестным владельцам аптечных сетей в России не позволят нажиться на ситуации с коронавирусом и повышением эпидпорога по гриппу и ОРВИ. Завышение цен может стоить аптекам лицензии.

Наказывать представителей отрасли пообещали в российском Минздраве. В ведомстве подумают над возможностью заморозить цены на медицинские маски. Об этом рассказал замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников, которого процитировал ТАСС.

«Нарушение предельных цен — это нарушение лицензионных требований, в таком случае вопрос может решаться вплоть до лишения лицензии тех аптечных организаций, где производилось завышение цен», — заявил чиновник.

Костенников добавил, что к ответу привлекут и причастных к продажам масок по завышенным ценам.

После распространения новостей о коронавирусе в России спрос на маски в аптеках резко вырос. Некоторые из учреждений стали завышать цены и на противовирусные препараты. Президент РФ Владимир Путин еще 5 февраля на совещании с правительством заметил, что такие аптеки нужно лишать лицензий.

Сейчас эпидемии гриппа и ОРВИ бушуют в 37 регионах РФ. Порог по заболеваемости превышен и в девяти центральных городах субъектов России.

В основном, заявили в Роспотребнадзоре, болеют дети 7-14 лет и взрослые. Среди вирусов гриппа преобладает вирус группы B.

Противоэпидемические мероприятия, заметили в надзорном органе, ведутся и из-за ситуации с новым коронавирусом в Китае. На пунктах пропуска через российскую границу усилен санитарно-карантинный контроль. Персонал знает, как действовать при подозрении на коронавирусную инфекцию, а медорганизации готовы принять больных с неблагополучных территорий.

Всех приехавших из Китая россиян с симптомами ОРВИ в обязательном порядке ждет 14-дневный карантин. Их обследуют на наличие всевозможных возбудителей острых респираторных инфекций, в том числе и на коронавирус.