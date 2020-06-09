Маски и соблюдение дистанции. Как голосование по поправкам в Конституцию сделают безопасным для здоровья

Последние три месяца все жители России выучили правила для того, чтобы не заразиться коронавирусом: соблюдение дистанции, ношение масок и перчаток, мытье рук. Все это позволяет снизить риск возможного заражения. Этим же правилам нужно следовать на избирательном участке во время голосования по поправкам в Конституцию. Тем, кто опасается заразиться лучше проголосовать дистанционно.

Об этом «360» рассказал ректор Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова (МГМСУ) Олег Янушевич.

«Если человек выбирает именно голосование на избирательном участке, то, конечно, лучше взять с собой перчатки, маски, средства для дезинфекции. Организаторы постараются, чтобы те, кто приходит, соблюдали дистанцию. Это самое главное и основное», — заявил он.

Эксперт отметил, что в ряде регионов избирательные участки разделили время между домами. Сначала на участок с соблюдением дистанции приходят жители одного дома, а через некоторое время — другого дома. Тем, кто испытывает настоящий страх перед заражением коронавирусом, ректор МГМСУ рекомендовал голосовать дистанционно.

«Вот эти меры должны способствовать профилактике распространения коронавируса при проведении голосования», — пояснил Олег Янушевич.

Для дистанционного голосования членов территориальных избирательных комиссий можно вызвать на дом. Жители Москвы и Нижнего Новгорода могут проголосовать по поправкам в Конституцию в онлайн-формате.

Поправки для качественной медицины

Поправка в 72-ю статью Конституции предусматривает, что россияне гарантированно смогут получать достойную и качественную медицинскую помощь вне зависимости от места жительства.

По словам Олега Янушевича, когда основной закон только формировался, никто не думал, что гарантированная в советское время медицинская помощь может иметь некий уровень качества. Однако последующие годы показали, что граждане стали по-разному оценивать качество медицины.

«Если говорить о доступности медицины, то та же ситуация с коронавирусом показывает, что в России количество смертей меньше, чем в среднем по миру. То, что делалось в рамках национальных проектов, все же работает. Но к качеству оказания медицинской помощи всегда и были вопросы», — отметил эксперт.

Ректор МГМСУ отметил, что поправка в Конституцию о качестве медицинской помощи повысит требования прежде всего к чиновникам и управленцам. Их действия должны привести медицинскую систему в регионах к единому стандарту, который определят профессиональное сообщество врачей и Минздрав.

«Я очень надеюсь, что эти поправки сделают уровень медицинской помощи выше в среднем по стране, что очень важно», — пояснил эксперт. Он отметил, что полностью снять все вопросы по качеству медицинской помощи сразу не получится, но изменения точно произойдут.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Дистанционно принять участие смогут жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня.