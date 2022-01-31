Маски и респираторы резко подорожали из-за «омикрона»

В России на фоне активного распространения штамма «омикрон» начал резко расти спрос на средства индивидуальной защиты — маски и респираторы. По сравнению с ноябрем 2021 года, за январь 2022-го россияне купили почти вполовину больше масок и на 19% больше респираторов. Это привело и к росту цен на них. Такие данные опубликованы на платформе Оператора фискальных данных.

Эксперты отметили, что в последнее время наблюдается тенденция покупать средства индивидуальной защиты сразу большими объемами, про запас. Спрос меняется в различных регионах в зависимости от того, какие ограничительные меры введены в той или иной области России.

По данным видно, что динамика покупок масок растет от недели к неделе. Например, за первую неделю января россияне купили в два раза больше масок, чем за новогодние каникулы. На прошлой неделе количество таких покупок возросло еще на 17% в сравнении с предыдущей.

В результате повышенного спроса выросли и цены средств индивидуальной защиты. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharmа Николай Беспалов рассказал «Известиям», что стоимость масок и респираторов увеличилась в среднем на 20-30% — в зависимости от продавца.

Ранее стало известно, что в период 10 по 18 января в России увеличился спрос на персональные медицинские товары для дома. Одними из лидеров стали защитные маски с фильтром, свидетельствуют данные AliExpress Россия.