Общество 17 декабря 2022, 10:26 Маск анонсировал «контрольный выстрел» после блокировки аккаунтов журналистов Владелец Twitter Маск заявил о контрольном выстреле после блокировки аккаунтов журналистов flickr

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Владелец заблокированной в России соцсети Twitter, миллиардер Илон Маск анонсировал некий «контрольный выстрел». Короткое и таинственное заявление появилось в его аккаунте.

«Дамы и господа, в скором времени — контрольный выстрел», — написал Маск.

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Перед этим он заблокировал аккаунты десятков известных журналистов, сославшись на недопустимость поиска и публикации персональной или конфиденциальной информации о людях. После этого МИД Германии заявил, что «свобода прессы не должна включаться и выключаться по желанию», написало Nation News.

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Можно предположить, что следующий «сюрприз» владельца Twitter связан с очередными блокировками.

Ранее СМИ писали, что руководство Twitter из-за оттока рекламодателей вынуждено искать инвесторов. Новая редакционная политика соцсети плохо отразилась на доходах компании.