17 декабря 2022, 10:26
Маск анонсировал «контрольный выстрел» после блокировки аккаунтов журналистов
Владелец Twitter Маск заявил о контрольном выстреле после блокировки аккаунтов журналистов
Владелец заблокированной в России соцсети Twitter, миллиардер Илон Маск анонсировал некий «контрольный выстрел». Короткое и таинственное заявление появилось в его аккаунте.
«Дамы и господа, в скором времени — контрольный выстрел», — написал Маск.
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Перед этим он заблокировал аккаунты десятков известных журналистов, сославшись на недопустимость поиска и публикации персональной или конфиденциальной информации о людях. После этого МИД Германии заявил, что «свобода прессы не должна включаться и выключаться по желанию», написало Nation News.
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Можно предположить, что следующий «сюрприз» владельца Twitter связан с очередными блокировками.
Ранее СМИ писали, что руководство Twitter из-за оттока рекламодателей вынуждено искать инвесторов. Новая редакционная политика соцсети плохо отразилась на доходах компании.
Илон Маск
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